Catania: carabinieri sequestrano droga e una pistola a Fontanarossa

I carabinieri della compagnia catanese di Fontanarossa, insieme ai colleghi del reggimento Sicilia e del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno sequestrato droga e una pistola. Due gli arrestati: un 28enne per detenzione di droga ai fini dello spaccio e una 33enne per detenzione di arma clandestina.

I militari erano andati nell’abitazione dell’uomo che si trovava ai domiciliari, informandolo della necessità di svolgere una perquisizione, coadiuvati dal cane antidroga Zero. Il suo fiuto ha permesso ai carabinieri di trovare 100 grammi di cocaina e altrettanti di marijuana. Trovati e sequestrati anche un bilancino di precisione e il materiale per il relativo confezionamento delle singole dosi, nascosti in una colonna del lavabo del bagno, nonché 150 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Un’analoga perquisizione è stata effettuata nell’abitazione della donna arrestata dove è stata trovata una pistola a salve modificata per l’utilizzo a fuoco con 4 cartucce calibro 7,65 nel serbatoio. La pistola era abilmente nascosta dentro un materasso. Per tutti e due sono stati disposti i domiciliari in attessa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.

L’ispezione dei carabinieri è stata estesa anche nell’area antistante via San Jacopo. Qui sono stati trovati e sequestrati più di 3 Kg di marijuana in parte già suddivisi in dosi prote per essere immesse sul mercato, 7 bilancini di precisione, oltre all’immancabile materiale per il confezionamento. Tutto era stato nascosto in una struttura metallica adibita a stalla, sotto un cespuglio.