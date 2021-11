Catania: a San Giovanni Galermo strade al buio

Via Villa Flaminia e via Orsa Minore a Catania sono al buio da settimane nel quartiere di San Giovanni Galermo. A segnalare il problema è il consigliere del IV municipio, Giuseppe Zingale, che ha segnalato alle istituzioni competenti chiedendo che in queste due strade venga ripristinato un servizio basilare per tutto il territorio.

Stessa situazione si riscontra anche in via Francesco De Sanctis dove, dal mese di aprile, è stato rimosso completamente un lampione all’altezza del civico 5. Il palo era stato ritenuto pericolante dagli addetti alla pubblica illuminazione e da allora non è mai stato più ripristinato.

Nonostante le diverse richieste dei residenti, la via Francesco De Sanctis resta al buio da mesi. L’alta velocità delle auto di passaggio è causa costante di pericolo per i pedoni, che devono attraversare la strada passando per le vetture in sosta, rischiando di essere investiti.