Sicilia: nuovo disco dell’ “uomo orchestra siciliano”

Nuovo disco di Giuseppe Max Garaffa, detto anche “Uomo orchestra siciliano” one man band, musicista eclettico unico nel suo genere musicale in Italia Meridionale. Grazie al suo talento naturale, riesce a suonare 12 strumenti simultaneamente rendendo la sua esibizione simile a quella di un’intera orchestra musicale.

Il suo strumento musicale, interamente costruito da lui e unico al mondo, è composto da un telaio di alluminio su cui vengon arrangiati vari strumenti: il tamburo a cornice e il campanaccio che, tramite un semplicissimo filo dei freni delle biciclette sono collegati al braccio. Segue la trombetta in RE+ , Kazzoo, Campanello da reception, trombetta da bici , Cestello a pedale, Chitarra e voce infine la Sampugna. Il 22 Novembre 2021 esce il suo nuovo disco ZUCCHERO FILATO, dopo due anni di lungo e ricercato lavoro di composizione, è il secondo disco come Autore Siae e compositore ,disponibile su tutte le piattaforme musicali mondiali come Amazon ,Deezer ,Spotify…

I brani parlano tanto della sua amata Sicilia, dal folklore alle varie delizie enogastronomiche fino anche a denunciare cosa non va nella sua amata isola in chiave interamente umoristica. Alcuni brani sono dedicati al VINO SICILIANO , alla famosa diatriba ARANCINA o ARANCINO , allo Zucchero Filato e perfino al Pollo con le patate, tutte per lui colonne sonore della cucina siciliana.

Appassionato di musica, in particolar modo di quella siciliana, l’ UOMO ORCHESTRA SICILIANO si esibisce come polistrumentista autodidatta suonando il Contrabbasso , il Basso elettrico , la chitarra. Ha partecipato nel 2018 alla trasmissione La Corrida presentata da Carlo Conti come fece suo padre che fischiando alla pecorara ( antichissima usanza popolare ) vinse la corrida nel 1992. Ha partecipato pure alla trasmissione I Soliti Ignoti presentata da Amedeus ,è stato presente pure a Blob TV su Rai 3 e Sky tv Italy. Esperienze queste che lo hanno fatto conoscere pure all’estero esibendosi in Svizzera e Francia. Protagonista di tanti spettacoli nelle Piazze Siciliane , ospite ricercato in tanti locali e località turistiche, l’Uomo Orchestra Siciliano diverte con il suo Show adulti e bambini ,turisti e non, che oltre a essere incuriositi dalla sua orchestra itinerante apprezzano il suo repertorio musicale che inneggia la sua Sicilia descrivendone le diverse sfaccettature. I brani del nuovo album sono: Arancina, Frivaru, Pandemia n’ta terra mia, ‘u sceccu e u liuni, Zucchero filato, Rivoluzione, Lu pumu in Siciliano, I sigaretti, Pollo che patati, Vino dolce elemento

Giuseppe Max Garaffa nella realizzazione del suo nuovo disco ha collaborato con grandi professionisti che lo hanno supportato e soprattutto sopportato rendendo possibile anche a volte l’impossibile. I dovuti ringraziamenti vanno a R.C.L. Studio di Ragusa in cui è stato registrato il disco in collaborazione con: Giampiero Amato da Cefalù (Fisarmoniche Friscaletto Marranzano Tamburi a cornice) Cristian Falzone da Mazzarino (Batteria). Un ringraziamento particolare a Riccardo Drago , Marisa Mattei, Sebastiano Ganci, Salvatore Ganci, Antonino Amato , Eugenio Iacono, Lorenzo Manganaro (mixer) e a Salvatore Adorno (mastering).