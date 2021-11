Messina: servizi antidroga, arrestato 37enne

Aveva ben 9 Kg di marijuana il 37enne arrestato a Messina dagli agenti della polziia di Stato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacente. L’uomo è già gravato da specifici pregiudizi di polizia.

L’arrestato è stato sorpreso in una via di Messina mentre correva volgendo ripetutamente lo sguardo dietro di sé. Al controllo degli agenti si è mostrato particolarmente nervoso e non ha saputo fornire alcuna indicazione su dove si stesse recando, né sul motivo per cui stesse correndo.

Ne è conseguita la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, che è stato trovato in possesso della marijuana nascosta in un borsone in un mobile della camera da letto. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato arrestato e associato al carcere di Messina Gazzi dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.