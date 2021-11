Catania: parte l’onda verde per snellire il traffico

L’obiettivo è quello di snellire il traffico. È nata a Catania l’onda verde sui semafori nell’ambito del progetto avviato mesi fa dall’AMTS, l’azienda metropolitana trasporti e sosta Catania spa, per contribuire a snellire e fluidificare ancora di più il traffico, in particolare nelle ore di punta.

Il progetto, mediante l’installazione di nuove centraline intelligenti, prevede la sincronizzazione degli impianti semaforici, in modo tale che gli automobilisti, in un determinato lasso di tempo, trovino tutti i semafori verdi e riescano così a percorrere questa importante arteria cittadina nel più breve tempo possibile.

I primi impianti, nelle vie indicate, sono già stati messi a regime nei giorni scorsi, quale primo esperimento di smart city, sincronizzando tutti i semafori agli incroci di strade principali, come viale Vittorio Veneto, il Corso Italia e viale Ionio, alcune delle arterie fondamentali del capoluogo dove si riversa gran parte del traffico automobilistico.

Il comune e l’AMTS hanno in programma di estendere l’esperimento anche ad altri incroci della viabilità cittadina, al fine di rendere sempre più snello lo scorrimento sia delle auto che dei mezzi pubblici. Il potenziamento dell’onda verde arriva a pochi giorni dall’inaugurazione del percorso del BRT1 potenziato e ristrutturato che prevede, oltre all’installazione di nuove corsie riservate e protette, anche l’adozione della tecnologia dei semafori intelligenti per dare priorità ai mezzi del trasporto pubblico locale.

“La sperimentazione si colloca nel più ampio piano di mobilità integrata e sostenibile voluto dal comune di Catania, in persona del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla mobilità, Pippo Arcidiacono e che è stata delegata nell’attuazione all’AMTS, quale interlocutore unico per la pianificazione della mobilità urbana, in tutte le sue forme – dichiara l’amministratore unicot di AMTS, Giacomo Bellavia. Ricordo – aggiunge – che AMTS ha anche il compito di gestire tutta la manutenzione dei semafori in città e che la stessa è garantita dai ricavi dei pagamenti delle strisce blu, utilizzati in parte proprio per il buon finanziamento della segnaletica luminosa. Ciò significa spese interamente a carico dell’azienda, senza che gravino sulle finanze del comune. Il tutto per garantire sempre al meglio la massima sicurezza dei cittadini, siano essi pedoni, automobilisti e ciclisti, mentre non ci stancheremo mai di invitare la cittadinanza ad utilizzare sempre di più i mezzi pubblici”.