Gela (Cl): il luogotenente Minardi va in pensione

Dopo 32 anni di servizio, il luogotenente Franco Fabrizio Minardi è andato in pensione a Gela, nel nisseno. L’ufficiale, originario di Niscemi, si è arruolato nel corpo nel 1989 e da subito ha dimostrato le sue capacità di investigatore soprattutto nei confronti della criminalità organizzativa, lavorando nel tempo presso il gruppo investigativo criminalità organizzata di Catanzaro, il Gico di Reggio Calabria, di Palermo e dal 1999 al Gico di Caltanissetta.

Minardi dal 2009 ha avuto modo di mettere a disposizione questa sua grande esperienza presso la compagnia di Gela dove, dal 2018, ha assunto il comando del nucleo mobile.

L’ispettore, padre di due figli, ha rappresentato un costante punto di riferimento, sotto il profilo professionale ed ancora di più umano per tutti i colleghi e i propri superiori, conseguendo, in questo senso, numerosissime ricompense di carattere morale. Il luogotenente Minardi attualmente è in attesa della nomina a sottotenente di complemento della riserva ed è anche stato insignito della croce d’argento al merito di servizio e della croce d’oro al merito di servizio.

Nei giorni scorsi nella sala conferenze del comando provinciale di Caltanissetta, il comandante provinciale, Stefano Gesuelli, conformemente alle prescrizioni imposte dal quadro normativo vigente, ha voluto ringraziare personalmente il militare per l’impegno e la dedizione profusi durante la carriera. A Minardi e alla sua famiglia, i colleghi del comando provinciale di Caltanissetta del gruppo Gela formulano i migliori auguri per la nuova avventura che andrà ad intraprendere, certi di poter contare in qualsiasi momento su di un collega esperto e altruista che, anche in pensione, non mancherà mai di far sentire la propria vicinanza ai più giovani.