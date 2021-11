Catania: maltempo nel municipio di Borgo-Sanzio, strade allagate

Il maltempo ha provocato allagamenti nelle strade del municipio di Borgo-Sanzio a Catania. “Appurato che il tempo è cambiato rispetto al passato – afferma il presidente del III Municipio, Paolo Ferrara – bisogna immediatamente attivarsi per correre ai ripari.

Le piogge torrenziali tra lo scorso ottobre e novembre si succedono con rapidità impressionante e questo impedisce all’amministrazione comunale di attivare un’opera preventiva nel medio e lungo periodo. Passata la fase di emergenza, la mia proposta è quella di convocare immediatamente un tavolo permanente, con tutti i soggetti interessati, per dare quelle risposte che i cittadini ci chiedono.

So che non sarà facile – prosegue Ferrara – né tantomeno fattibile in pochi giorni, ma sono sicuro che l’amministrazione comunale, che ha sempre dimostrato finora di prendere con grande responsabilità e serietà un problema come quello degli allagamenti, potrà operare al meglio possibile per garantire l’incolumità dei cittadini”.

Ferrara, in qualità di presidente della III municipale ha così attivato una rete di collegamenti tra istituzioni e associazioni del territorio per monitorare costantemente eventuali criticità o emergenze e contattare così forze dell’ordine o vigili del fuoco al minimo segnale di pericolo o di disagio per i cittadini.