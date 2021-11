Trapani: la Lilt e la ditta Aldo Coppola verso la donazione di parrucche

La Lilt di Trapani e la ditta Aldo Coppola by Nino Grammatico hanno firmato il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto #Bucaneve. È stato infatti pubblicato l’avviso per la donazione di parrucche in comodato d’uso gratuito a donne residenti nella provincia di Trapani affette da alopecia secondaria a trattamenti radioterapici o chemioterapici.

L’avviso e il relativo modulo si possono scaricare dalla pagina Facebook della Lilt Trapani, dalla pagina Facebook Aldo Coppola by Nino Grammatico e dal sito www.liltrapani.com.

Le domande dovranno essere corredate da specifica documentazione e dovranno essere trasmesse all’indirizzo email progettobucanevetp@libero.it o, in alternativa, presentate alla sede della LILT Trapani. Il progetto ha lo scopo di sostenere le donne in questo doloro percorso.