Messina: corso di aggiornamento per gli esecutori stradali

Si è concluso a Messina mercoledì sorso, 10 novembre, il ciclo di aggiornamento formativo dedicato agli esecutori stradali addetti alla rete viaria di competenza della città metropolitana di Messina.

L’iniziativa ha coinvolto un centinaio di dipendenti in 5 giornate di studio svolte nei luoghi di lavoro, nei comuni di Sant’Agata di Militello, Milazzo, Furnari, Messina e Pagliara.

Sono stati approfonditi temi di particolare interesse per gli esecutori stradali. Argomenti finalizzati a prevenire gli infortuni sul lavoro grazie alla messa in opera di corrette procedure di intervento, l’uso di dispositivi di protezione individuale e l’utilizzo di attrezzature e macchine in dotazione. Contestualmente è stata trattata la normativa introdotta dal governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica sui luoghi di lavoro.

Il completamento del ciclo formativo rivolto agli esecutori stradali si aggiunge al percorso di formazione già svolto in materia di segnaletica stradale in presenza di transito veicolare e all’addestramento all’uso delle attrezzature in dotazione.