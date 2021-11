Catania: arriva la magia del natale in un festival itinerante

Il Natale è alle porte e a Catania si prepara un festival itinerante dove saranno protagonisti gli artieri, ovvero gli artigiani del Made in Italy che esporranno le proprie eccellenze, pezzi unici e in tiratura limitata. Si terrà a Catania a villa del Grado in corso Italia 2019 dal 17 al 24 dicembre “Artieri mercato creativo”, il primo festival di arti e mestieri della Sicilia.

Una splendida villa liberty degli inizi del Novecento nel cuore di Catania. negli anni scorsi l’evento era stato ospitato ad Ortigia e Marzamemi. In esposizione 30 artigiani provenienti da tutta Italia che esporranno le proprie creazioni.

L’intento del festival itinerante ha voglia di andare anche oltre lo Stretto e proporre anche workshop e laboratori delle arti e dei mestieri per adulti e bambini, spaziando dalla pittura alla ceramica, dall’incisione al cucito creativo, dagli origami alla creazione di strumenti musicali. I laboratori, da allestire nel magico chiostro della villa in pieno mood natalizio, si realizzeranno grazie alle collaborazioni con le più importanti realtà della città di Catania.

Tra gli ospiti dell’evento, la marionettistia dei frtalli Napoli, le associazioni Areasud in collaborazione con il festival Zampognarea e Artea. Non mancheranno gli spettacoli, le presentazioni dei libri e gli inontri con gli autori. Confermata anche la partecipazione dell’artista catanese Irene Catania che per l’occasione collaborerà con Rifiuti zero Sicilia.

Divulgazione della cultura e degli antichi saperi di una volta, ma anche rispetto dell’ambiente, con la presenza di un eco punto Artieri che in questa edizione punterà sul riciclo creativo e sulla riduzione dei rifiuti.

“Artieri Christmas Edition – affermano le direttrici artistiche del festival, Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo – significa artigianato, ma anche magia ed eleganza, come quella che proporremo all’interno di villa del Grado, che sarà allestita come un magico villaggio di Natale, riprendendo le incantevoli atmosfere dei mercatini di Natale pronti ad accogliere le famiglie catanesi. Qui si potranno trovare regali unici e irripetibili. Gli oggetti artigianali spesso sono il frutto di attività mauali che stanno scomparendo. Quando regali a qualcuno un oggetto fatto a mano, stai dicendo a quella persona che si merita qualcosa di unico, speciale e irripetibile”.

“Non gli stai donando un qualsiasi pezzo di plastia – concludono Cacciola e Barbagallo – ma tutto l’amore, l’attenzione, la maestria che quell’oggetto ha respirato mentre veniva creato”.