Catania: furto in un negozio di abbigliamento, arrestato

Ha rubato in un negozio di abbigliamento. I carabinieri della stazione catanese di Librino hanno arrestato un 41enne della città per furto aggravato. Ieri pomeriggio i titolari di un negozio d’abbigliamento, ubicato in un noto centro commerciale, hanno avvertito telefonicamente i militari segnalando il patito furto di alcuni capi di vestiario nel loro negozio, poco prima messo in atto da un uomo immediatamente allontanandosi.

I militari, giunti tempestivamente, hanno individuato e bloccato l’autore del furto con l’ausilio del personale addetto alla vigilanza, proprio mentre stava per dileguarsi dopo essere uscito dal centro commerciale sottraendo alcuni capi di abbigliamento che aveva nascosto in una busta di plastica.

La refurtiva, costituita dai due giubbotti del valore complessivo di 360 euro, è stata immediatamente restituita al titolare del negozio vittima del furto. Il giudice, in occasione dell’udienza per la convalida dell’arresto, ha disposto per l’uomo i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.