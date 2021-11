Sant’Agata di Militello (Me): fiera storica annullata, il commento del segretario del PRC

Fabio Cannizzaro, segretario territoriale del circolo del PRC Franesco Lo Sardo, commenta la notizia della fiera storica annullata. Una fiera, quella del centro del messinese, che racconta una storia di un territorio e che ora, secondo Cannizzaro, “il suo annullamento rende chiaro che non sempre la gestione privata delle cose e degli eventi rappresenti per le comunità un vantaggio o un bene”.

La fiera storica si sarebbe dovuta svolgere i prossimi 14 e 15 novembre a Sant’Agata di Militello, come ogni anno.

“La scelta del sindaco di Sant’Agata di Militello, della sua amministrazione di affidare la gestione della tradizionale fiera ai privati ha visto, di fatto, andare disatteso alla scadenza del termine previsto la presentazione – conclude Cannizzaro – da parte delle due ditte in lizza, della documentazione prevista. Cosa significa tutto ciò in concreto? Vuole forse dire che eventi così significativamente importanti più per la ricaduta sociale che oggi per quella economica in sé possono e debbono essere pensati, pianificati e realizzati al di là di logiche aziendaliste? La risposta appare in tutta evidenza: sì.

Il circolo territoriale del partito della rifondazione comunista – continua Cannizzaro – invita tutti, amministratori, forze sociali e politiche del comprensorio a riflettere su quanto accaduto per ripensare le logiche di privatizzazione che spesso, troppo spesso, ispirano in tanti, diversi campi scelte d’indirizzo e che rischiano di creare più difficoltà che opportunità per i cittadini”.