Ragusa: ripartono le spedizioni ambientaliste di RagusAttiva

Ripartono a Ragusa le spedizioni ambientaliste di RagusAttiva composta da un gruppo di volontari. L’obiettivo è duplice: ripulire un ambiente contaminato dalla spazzatura e rieducare al rispetto della natura.

Domenica scorsao, 24 ottobre, nonostante il maltempo, RagusAttiva ha portato a termine con successo quest’ultima spedizione al City e Cava Santa Domenica. A parlarcene Laura Buttacavoli, co- founder dell’associazione: “Il City e Cava Santa Domenica sono stati scelti per mostrare alla popolazione che l’inciviltà e il poco rispetto per l’ambiente sono un problema che riguardano tutti, non solo chi vive nelle zone di campagna. Anche laddove dovrebbe essere pulito e mantenuto si trova invece parte del degrado di cui sono responsabili principalmente i cittadini stessi. Questa spedizione è stata caratterizzata dal brutto tempo, che non ci ha aiutato e ha impedito alle scolaresche, che avrebbero voluto partecipare, di venire a darci una mano.

Nonostante questo, eravamo un buon numero e siamo riusciti a ripulire i luoghi in cui siamo intervenuti. In totale, sono stati raccolti circa 60 sacchi, ma ciò che ha colpito maggiormente sono stati i rifiuti ingombranti abbandonati all’interno di un’aiuola, tra due alberi. Una culla, scarti di materiale edile, un copertone, parti di un materasso. La spedizione di domenica scorsa è stata organizzata in collaborazione con Axa Assicurazioni di Ragusa, i quali ci avevano contattato personalmente per realizzare una spedizione insieme, e noi siamo stati felici di questa iniziativa.

La prossima spedizione, programmata insieme ai ragazzi di “Rimboschiamo” è quella del 21 novembre, giornata nazionale dell’albero, durante la quale verranno piantati circa 500 alberi in due aree concesse dal Comune di Ragusa, in via Sergio Ramelli”.