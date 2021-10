Messina: giovani, cultura e futuro con il progetto Pandora

Il teatro Vittorio Emanuele di Messina a partire dalle 15.00 ospiterà un pomeriggio dedicato ai giovani dai 14 ai 25 anni che potranno conoscere il progetto e rivolgere a tutte le domande e curiosità ai maestri d’arte che seguiranno i laboratori.

Entra nel vivo delle sue azioni, dunque, il progetto Pandora. Si tratta di una grande opportunità per i giovani messinesi che vogliono formarsi nel campo delle arti sceniche. Mercoledì 3 novembre alle 15.00, negli spazi del teatro Vittorio Emanuele i giovani potranno conoscere e approfondire i laboratori che inizieranno già dal 5 novembre. Sarà un’occasione per condividere curiosità e domande, ma anche per confrontarsi con i docenti che seguiranno le attività. Veri e propri professionisti del settore che accompagneranno i partecipanti a conoscere il mondo dell’arte e costruire delle competenze tecniche e pratiche da spendere nel mercato del lavoro.

Previsti dieci laboratori gratuiti in tre ambiti: arte territoriale (recitazione, danza, dizione e azione scenica), laboratori tecnici (scenografia, costume teatrale e sartoria di scena, tecnico luci e suono, tecnico macchinista), produzione imprenditoriale (produzione teatrale, organizzazione e distribuzione, comunicazione eventi e ufficio stampa). Ogni laboratorio durerà 288 ore e sarà aperto ad un massimo di 15 partecipanti per ciascuna disciplina e si svolgerà al teatro Vittorio Emanuele. Già è bello vedere l’entusiasmo con cui i “futuri artisti” stanno aderendo all’iniziativa. Un binomio importante e determinante, quello tra giovani e teatro, che lascia spazio alla costruzione di opportunità lavorative reali che certamente generano sviluppo e crescita per il territorio.