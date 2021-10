Messina: Chiara Raineri alla sua prima esperienza in serie C

È ufficiale. Chiara Raineri, proveniente dal gruppo giallo blu di prima divisione, sarà inserita nella prima squadra di serie C del Messina volley. L’opposto, 24 anni, è frutto del vivaio del Messina volley e ha disputato, con la maglia del team peloritano, due campionati di serie D e quattro di prima divisione.

La numero 15 ha dichiarato: “dopo tanti anni passati al Messina volley, distribuiti tra under, prima divisione e serie D, oggi ho l’opportunità di partecipare al campionato di serie C insieme alle mie compagne che ormai conosco da tanti anni. Questo perché, anche se cresciute in settori diversi, il Messina volley è una grande famiglia.

Insieme alle mie compagne e all’allenatore Danilo Cacopardo – prosegue la giocatrice – stiamo cercando di prepararci al meglio per questa nuova esperienza in serie C, sperando che la situazione non si ponga d’intralcio come è successo negli anni precedenti. Per quanto riguarda il campionato, essendo per me la prima esperienza in serie C, non so cosa aspettarmi, ma nonostante questo cercherò di dare il meglio insieme alle mie compagne”.