Catania: danni alle strade nel II municipio

La terribile ondata di maltempo che si è abbattuta su Catania ha provocato notevoli danni. Nel II municipio il consigliere Andrea Cardello, punta l’accento sui danni alle strade che provocano un pericolo per l’incolumità degli automobilisti.

“La situazione – dice Cardello – è estremamente seria e se l’amministrazione comunale non interviene immediatamente si rischiano conseguenze disastrose. Molti i punti che sembrano essere stati letteralmente bombardati in particolare nei pressi di piazza Europa, le voragini sono estremamente ampie.

Da qui la necessità di transennare le zone a maggiore rischio, stabilire dei percorsi alternativi per il traffico e la prossima settimana, quando la terribile ondata di maltempo darà un po’ di tregua alla città, provvedere alla posa di un nuovo manto stradale. Parallelamente a questo – conclude Cardello – bisogna attivare un piano di pulizia delle caditoie e regolare il sistema per il deflusso delle acque piovane per fare in modo che possa reggere alle prossime piogge torrenziali”.