Patti (Me): discarica abusiva di rifiuti, 4 denunciati

Quattro persone sono state denunciate a Patti, nel messinese, per discarica abusiva di rifiuti. Gli agenti della polizia stradale hanno individuato un’area adibita a discarica di rifiuti speciali di vario genere, utilizzata per il “conferimento” di auto abbandonate ed altro materiale.

L’attività, condotta attraverso mirati controlli volti al rispetto delle norme di tutela ambientale, permetteva di individuare, in prossimità del centro cittadino, una vasta area di terreno incolto in prossimità di alcune case, adibita a vera e propria discarica abusiva di rifiuti speciali.

Nell’occasione è stato trovato materiale di risulta di lavori edili, risultati prodotti in occasione di alcune opere urbanistiche effettuate per conto del comune di Patti. Questo materiale non era stato bonificato, né selezionato, né stoccato secondo una normativa vigente. Inoltre nell’area sono stati trovati due veicoli abbandonati, mancanti di parti meccaniche e di carrozzeria, oltre ad altro materiale ferroso, in plastica e vecchi elettrodomestici.

I rifiuti, abbandonati in quell’area, avrebbero certamente rappresentato un nocumento per la salute dei cittadini e la salubrità dei luoghi, attesa la prossimità di abitazioni e di una strada di pubblico passaggio. L’area di circa 3.000 metri quadrati, è stata sequestrata e sono stati denunciati i quattro soggetti per reati ambientali e per aver adibito a deposito di rifiuti speciali non pericolosi i terreni di loro proprietà senza autorizzazione.

Questi controlli denotano, ancora una volta, l’attenzione dedicata alla polizia stradale non solo alla viabilità, ma anche alle condizioni delle strade e delle zone limitrofe, perché la serenità della circolazione stradale sia affrancata dalla salubrità dell’ambiente e perché la strada possa diventare sempre di più un luogo sicuro.