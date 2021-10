Palermo: la finanza sequestra più di 6.000 prodotti non sicuri

Più di 6.000 prodotti non sicuri sono stati sequestrati dagli agenti della guardia di finanza di Palermo impegnati in operazioni di controllo del territorio in materia di sicurezza dei prodotti. I baschi verdi, durante un controllo in un negozio in via Duca della Verdura, gestito da un cinese, hanno accertato che i prodotti, tra cui giocattoli, elettrodomestici, articoli per la casa e la scuola, venivano commercializzati in violazione del codice del consumo e sicurezza dei prodotti. i prodotti sequestrati erano privi di marcatura CE e non erano accompagnati da documentazione.

I finanzieri hanno posto sotto sequestro amministrativo i prodotti, mentre al legale rappresentante dell’esercizio commerciale sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per poco più di 9.000 euro. Continuano i controlli delle fiamme gialle in tutta la provincia di Palermo per contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali operanti nel rispetto delle norme.