Mistretta (Me): maltratta la compagna, un arresto dei carabinieri

Un uomo a Mistretta, nel messinese, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazioni delle prescrizioni di sorveglianza speciale. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri, è stato emesso dalla procura di Patti.

Le indagini dei militari dell’Arma erano partite dopo l’arresto dell’uomo per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale che hanno permesso di ricostruire i maltrattamenti, fisici e verbali, posti in essere nei confronti della compagna che hanno avuto inizio sin dall’inizio del loro rapporto e culminati nell’ultimo episodio di violenza verificatosi la settimana scorsa e hanno fatto emergere come l’uomo vessasse psicologicamente e fisicamente la donna, umiliandola in più occasioni e picchiando la vittima per futili motivi.

La donna ha trovato la forza di denunciare l’uomo ai carabinieri dopo l’ultimo episodio di violenza patito. Immediatamente è stato attivato il codice rosso ed è stata informata la procura diretta dal procuratore capo, Angelo Vittorio Cavallo che ha richiesto la misura cautelare nei confronti dell’uomo. Per l’arrestato sono stati disposti i domiciliari.