Catania: maltempo e traffico sulla circonvallazione

Il forte maltempo iniziato ieri e che dovrebbe durare per tutta la settimana a Catania, ha necessità di un accurato studio per cercare di limitare al minimo i disagi per migliaia di automobilisti che utilizzeranno, nei prossimi giorni, la circonvallazione di Catania per raggiungere il posto di lavoro.

Il presidente del IV municipio, Erio Buceti, chiede specifici accorgimenti per “garantire la sicurezza degli automobilisti ed evitare così che il traffico si blocchi. In attesa di poter convocare una conferenza dei servizi con tutti i soggetti interessati è fondamentale garantire la presenza delle pattuglie della polizia municipale soprattutto nei rpessi della rotonda di San Nullo e nel triangolo compreso tra le vie San Paolo, Casagrandi e Galermo. Qui il traffico è sempre intenso poiché rappresenta un collegamento strategico tra la circonvallazione e il viale Mario Rapisardi.

Basta anche un semplice tamponamento per bloccare il traffico – continua Buceti – e mandare in tilt la vivibilità di interi quartieri. Un’ipotesi, questa, da scongiurare in tutti i modi e per farlo serve pure un progetto per poter affrontare nel migliore dei modi quella che è un’emergenza a tutti gli effetti. Parliamo di possibili alternative o scorciatorie che possano alleggerire il flusso veicolare sul viale Usodimare e sul viale Fratelli d’Italia”.