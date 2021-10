Catania: controlli sul trasporto dei rifiuti, denunce e sequestri

Denunce e sequestri a Catania da parte dei carabinieri impegnati in controlli sul trasporto dei rifiuti disposto dal comando provinciale di Catania. Ad essere denunciati sono stati un 47enne e un 48enne che, a bordo dei propri motocarri Ape Piaggio e in assenza d’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, trasportavano complessivamente circa 500 Kg di materiale ferroso e rifiuti non pericolosi.

Un 38enne di Catania è stato denunciato perché, a bordo del proprio furgone, in assenza d’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali e rifiuti pericolosi nonché privo di formulario d’identificazione dei rifiuti, trasportava circa 150 Kg di materiale ferroso e rifiuti pericolosi.

Un pregiudicato di 51 anni è stato denunciato. L’uomo, in assenza d’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, trasportava circa 200 kg di materiale ferroso e rifiuti non pericolosi sulla propria Fiat Panda.

Denunciato anche un 37enne catanese perché trasportava 500 Kg di rifiuti ferrosi e non pericolosi a bordo del proprio autocarro, motivo per cui gli è stata applicata una sanzione amministrativa di 3.200 euro. I vecioli e il materiale trasportato sono stati sottoposti a sequestro e, a carico dei denunciati, sono state contestate sette violazioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e omessa revisione, per cui sono state elevate le relative sanzioni pecuniarie per un totale di oltre 3.000 euro.