Gravina (Ct): inaugurato lo sportello “ascolto disabilità”

È stato inaugurato oggi a Gravina di Catania nei locali del Pozzo dell’arte, al parco Borsellino lo sportello “Ascolto disabilità”. Si tratta di un progetto patrocinato dal comune e rivolto principalmente ai giovani diversamente abili.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Massimiliano Giammusso, l’assessore con delega ai servizi sociali, Elvira Tarantini, Francesca Arena, responsabile del dipartimento sportello H provinciale della SLC Cgil che gestirà lo sportello e il consigliere comunale Tommaso Maltese, promotore dell’iniziativa.

“Oggi diamo vita ad un ulteriore presidio territoriale a servizio delle persone diversamente abili che troveranno in questa sede un punto di riferimento per le esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie – commenta il sindaco Giammusso – IL nostro comune vanta già delle eccellenze nell’ambito dei servizi sociali e soprattutto quale comune capofila del distretto socio sanitario 19, per questo abbiamo accolto con favore la proposta dell’apertura di questo sportello ascolto, sulla scorta anche delle esperienze positive riscontrate in altri comuni.

Desidero ringraziare i colleghi sindaci di Tremestieri Etneo, Santi Rando e di Sant’Agata Li Battiati, Marco Rubino, presenti oggi in questa occasione. Lo sportello sarà operativo il lunedì e il mercoledì pomeriggio e riceverà su appuntamento al numero 333 6001258. “Ci tengo a precisare – ha spiegato Francesca Arena – che l’attività dello sportello viene effettuata a titlo gratuito e vuole essere uno strumento messo a disposizione dei ragazzi diversamente abili e delle loro famiglie. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Giammusso e l’assessore Elvira Tarantini per la disponibilità e l’attenzione sul tema della disabilità”.

“L’apertura di questo punto di ascolto sarà un’opportunità per avviare tanti momenti di condivisione a supporto di ragazzi diversamente abili – ha spiegato l’assessore Tarantini – creando anche occasioni di socialità. Desidero ringraziare il vicesindaco Rosario Condorelli e il quinto servizio che hanno svolto le attività di manutenzione del locale che ospiterà lo sportello, così come il dottor Santo Lagona, responsabile dell’undicesimo servizio”.

Erano inoltre presenti all’inaugurazione per il comune di Gravina di Catania, il vicesindaco Rosario Condorelli e i consiglieri comunali Teresa Campanile, Patrizia Costa, Francesco Ferlito, Stefano Longhitano, Tommaso Maltese e Angela Zanghì. Per il comune di Tremestieri Etneo, oltre al primo cittadino Santi Rando erano presenti l’assessore Sebastiano Caruso e i consiglieri comunali Alessio Firrincieli e Alessandra Cugno. Per il comune di Sant’Agata Li Battiati il sindaco Marco Rubino e gli assessori Vittorio Lo Sauro e Fiorella Rosano. Presenti per l’occasione anche Rosaria Leonardi, segretaria confederale Cgil Catania e Gianluca Patanè, segretario generale SLC Catania.