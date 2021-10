Catania: il ricordo di Bellini nel nuovo libro di Erika Magistro

Sarà presentato venerdì 22 ottobre a Catania il nuovo libro di Erika Magistro “Peri peri con Bellini” (in giro con Bellini). Appuntamento alle 17.30 in un viaggio tra passato e presente, identità e tradizione di Catania alla biblioteca Vincenzo Bellini.

Cinquanta pagine per smuovere le coscienze, per rimettere al centro il valore della memoria, ma soprattutto per risvegliare quel senso di comunità che spinge a farci delle domande. Punti interrogativi per rompere il muro dell’indifferenza e fare della cultura e dell’arte il vero motore di sviluppo. Di un territorio, di una città, di una comunità chiamata ad alzare lo sguardo, a mettere in tasca per un attimo lo smartphone e riconoscerne la bellezza.

C’è l’indifferenza, il bisogno di conservare la memoria, di assaporare la storia e le tante sfumature di Catania. C’è il parallelismo tra ieri e oggi, tra passato e presente che costringe troppo spesso i giovani a fuggire via. Ma, soprattutto, c’è la statua di Vincenzo Bellini che, in un percorso fantasioso si sveglia da piazza Stesicoro e ci accompagna alla scoperta di Catania e delle sue bellezze.

“Peri peri con Bellini” è il progetto editoriale di Erika Magistro che sarà presentato con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, alla biblioteca comunale Vincenzo Bellini in via Sangiuliano a Catania.

Nel racconto, con le illustrazioni di Giusi Nicosia, il noto compositore catanese si risveglia per accompagnare gli abitanti a riscoprire il senso di appartenenza e il valore artistico e culturale di cui la città è ricca. Dialoghi intensi e ironici che costruiscono un equilibrio tra un passato che ha bisogno di “esplodere” e tramutarsi in risorsa da affidare, soprattutto alle nuove generazioni e un presente al quale tutti, consapevolmente, sono chiamati a rispondere per scongiurare che la meccanicità della routine ci travolga e stravolga.

A dialogare con l’autrice sarà Stefania D’Angelo dell’associazione Spazio 47 e poi Elvira Tomarchio del comitato popolare Antico corso e Alfio Grasso per Algra editore.