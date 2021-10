Catania: appuntamento con l’Emmet Cohen trio

Il secondo doppio appuntamento della stagione 2021/22 del Circuito Jazzistico Siciliano è con l’EMMET COHEN TRIO, in programma il 20 ottobre al Teatro ABC di Catania e il 21 ottobre al Teatro Golden di Palermo.

Esponente di spicco della generazione dei trentenni, Emmet Cohen, impegnato nel programma Lincoln Center’s “Jazz for Young People”, ha partecipato ai più importanti festival del mondo come Monterey, Newport, North Sea, Bern, Edimburgo, New Orleans, ha suonato nei jazz club più famosi, dal Birdland al londinese Ronnie Scott’s. Ha vinto Il 2014 American Jazz Pianists Competition ed il 2011 Phillips Piano Competition della University of West Florida ed è stato finalista nel 2011 del Thelonious Monk International Piano Competition. È anche il pianista del trio di Christian McBride “Tip City.” Suona l’Hammond B-3 come organista residente allo Smoke jazz club di Harlem. Un artista giovane ma già con una intensa carriera alle spalle.

Cohen è un autorevole rappresentante della nouvelle vague del jazz contemporaneo che conserva ben saldo il legame con il passato ma che con la mente è proiettata verso il futuro. La sua idea di jazz parte dalla conoscenza della storia e delle tradizioni. In questa direzione vanno le “Masters Legacy Series,” registrazioni e interviste con musicisti leggendari come Jimmy Cobb, Ron Carter, Benny Golson, Tootie Heath, George Coleman. Cohen vi figura sia come produttore che come pianista. Il trio con cui si esibirà in Sicilia è lo strumento ideale per presentare i risultati del suo ricco percorso artistico.

I PROSSIMI CONCERTI DEL CIRCUITO JAZZISTICO SICILIANO

2021

Marcin Wasilewski trio & Joe Lovano

Palermo 30 ottobre – Catania 31 ottobre

Samara Joy & Pasquale Grasso trio

Catania 9 novembre (prima nazionale assoluta)

Ana Carla Maza quartet

Palermo 17 novembre – Catania 18 novembre – Caltanissetta 19 novembre

(prima nazionale assoluta )

Kadri Voorand & Mihkal Malgand

Catania 25 novembre – Caltanissetta 26 novembre – Palermo 27 novembre

(esclusiva nazionale )

George Cables & Piero Odorici quartet

Catania 8 dicembre – Palermo 9 dicembre

2022

Cettina Donato & Ninni Bruschetta tentet

Palermo 22 gennaio

Musica Nuda (Magoni e Spinetti)

Palermo 12 febbraio

Eva Fernandez trio

Catania 24 febbraio – Palermo 25 febbraio – Caltanissetta 26 febbraio

(prima nazionale assoluta )

Viyaj Iyer & Linda Oh trio

Catania 10 marzo – Palermo 11 marzo

Johanna Summer

Catania 18 marzo – Palermo 19 marzo – Caltanissetta 20 marzo

(prima nazionale assoluta)

Sissy Castrogiovanni quartet

Catania 24 mar – Palermo 25 – Caltanissetta 26

(prima nazionale assoluta)

Roosevelt Collier

Catania 13 aprile

NOA 30 Anniversary Tour

Caltanissetta 9 maggio – Palermo 10 maggio