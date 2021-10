Castelvetrano (Tp): sequestrati beni per 7 mln ad un imprenditore

Beni per un valore di 7 milioni di euro sono stati sequestrati ad un imprenditore di Castelvetrano, nel trapanese. Questa mattina gli agenti della finanza hanno eseguito il provvedimento emesso dal Gip di Marsala, su richiesta della locale procura della repubblica.

Sotto sequestro sono finiti beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore complessivo di 7 milioni di euro nei confronti di una società etero vestita, operante nel settore della compravendita di beni immobili. Le indagini, condotte dalla tenenza di Castelvetrano, hanno permesso di accertare l’esistenza di uno strutturato schema fraudolento finalizzato alla commissione di plurimi reati in materia tributaria e penale tra cui omessa dichiarazione dei redditi, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.

L’imprenditore operava in due società con sede a Londra, ma operanti sul territorio nazionale, a lui indirettamente riconducibili. Tramite numerosi passaggi di proprietà di beni immobili, frutto del mancato pagamento di imposte, tra società costituite ad hoc aveva intestato, in un primo momento, l’ingente patrimonio illecitamente accumulato ad una delle due società estere per poi procedere ad un nuovo passaggio di proprietà di detti beni ad altra società, sempre di diritto estero, allo scopo di preservare i beni da ogni pretesa da parte dell’erario e, nel contempo, evadere il pagamento delle imposte gravanti sugli stessi.

Le indagini hanno permesso di acclarare come il compendio immobiliare, costituito da 74 fabbricati e terreni dislocati nel trapanese, dopo innumerevoli passaggi intercorsi tra 20 imprese italiane, confluiva nel 2017 in una società dichiaratamente britannica e, nel 2020, ad una nuova impresa di asserito diritto inglese, artatamente intestata ad un libero professionista di Castelvetrano, connesso al principale attore della vicenda da risalenti legami di conoscenza personale e lavorativa.