Catania: figlio aggredisce madre, arrestato

La loro lite era nata per futili motivi e lui ha aggredito verbalmente e fisicamente la madre. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia gli agenti delle volanti di Catania hanno arrestato un giovane.

Il giovane si era scagliato violentemente contro la madre, percuotendola. La donna, riuscta a divincolarsi e fuggire in strada, aveva poi trovato riparo in un chiosco dove aveva chiesto aiuto, mentre il figlio continuava a minacciarla di morte dal balcone.

Gli agenti hanno appurato che la donna era visibilmente scossa e con evidneti ferite sul corpo. Nel 2015 e nel 2017 aveva già denunciato il figlio per condotte analoghe. È stato attivato così il cosiddetto “codice rosso”. Dopo la formalizzazione della denuncia in cui la vittima ha riferito di altri recenti episodi di aggressione verbale e fisica da parte del giovane, la donna è stata accompagnata e trattenuta in ospedale per le cure necessarie.

L’uomo è stato trovato dalla polizia nell’appartamento dei genitori ed è stato arrestato e condotto in questura dove è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.