Brolo (Me): primi punti nella partita d’esordio della Saracena volley

Ottimo inizio per la Cassiopea Lavalux Sisa Saracena volley di Brolo. La squadra che ha in Luca Leone il suo grande promotore ha ottenuto i primi punti nella partita d’esordio, campionato nazionale B2, ieri a Brolo contro Comiso.

Soddisfazione per la vittoria è stata espressa da Giuseppe Pettina, direttore generale del consorzio Cassiopea, appena entrato a far parte della grande famiglia della Saracena volley.

Tra chi ha seguito con attenzione la gara c’è stato anche il direttivo del Consorzio Cassiopea, che solo da qualche giorno è entrato a far parte dei supporter del sodalizio sportivo. Questo tra qualche giorno verrà, dal Direttivo, presentato ufficialmente nell’incontro\salotto in un noto locale di Patti Marina, ed in quell’occasione la società presenterà oltre la squadra, anche il team tecnico e le aziende sponsor.

“Sponsorizzare una squadra sportiva è una grande responsabilità, condividiamo gli stessi valori” dice Giuseppe Pettina, direttore generale del grande consorzio italiano “Cassiopea” che opera non solo nel campo del superbonus 110% ma anche in quello dell’ambiente e dell’energia alternativa.

Pettina spiega il perché della sua affermazione: “Lo sport è divertimento e speriamo di poter tornare a vedere queste squadre in palazzetti pieni e sicuri e poi ci piace star vicino ai giovani, allo sport ed a chi si impegna per promuoverlo – evidenziando – ma come dicevo questa sponsorizzazione è un grande impegno in quanto “Cassiopea vuole valorizzare le realtà dei territori dove opera, e non si tira indietro davanti a un progetto ambizioso che merita attenzione. Supportiamo con orgoglio una squadra che sta facendo storia della pallavolo in Sicilia, e che sul campo mostra carattere e resilienza, qualità in cui ci riconosciamo da sempre”.

E Pettina aggiunge, “Noi, alla Cassiopea, in tutta Italia, mettiamo in campo ogni giorno competenza, professionalità, grinta, perché crediamo nello sviluppo e nella realizzazione dei progetti che portiamo avanti. Lo sport come il Volley diventa quindi una grande metafora ed una bella quanto concreta realtà. Come quella che attuiamo nella nostra attività aziendale giorno dopo giorno: il lavoro di squadra, il confronto, il superamento delle difficoltà. Così, noi come le ragazze della Saracena, puntiamo al raggiungimento di grandi obiettivi. Per questo è fondamentale il successo di tutto il team”.