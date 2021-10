Linguaglossa (Ct): tecnologia “converter” sul trattamento dei rifiuti

È stata illustrata alle amministrazioni comunali etnee la tecnologia “Converter” sul trattamento dei rifiuti. In collaborazione con l’amministrazione comunale di Linguaglossa diretta dal sindaco Salvatore Puglisi e con le due grandi SRR del territorio: “Catania provincia nord” diretta da Vincenzo Caragliano e “Catania area metropolitana” diretta da Francesco Laudani, il consorzio Cassiopea e la società Mekite Energy solution, è stato organizzato il convegno “Siamo già nel futuro”.

Appuntamento il 23 ottobre nella sala convegni delle cantine Patria di Castiglione di Sicilia che si svilupperà sul tema “territori sempre più green scoprendo la tecnologia innovativa Converter. La soluzione tecnologicamente innovativa proposta dalla Ompeco nel campo del pre trattamento scarti e rifiuti della quale le società che promuovono il convegno di studio sono esclusivista per la Sicilia.

Il converter è una soluzione tecnica brevettata in tutto il mondo, nata per il trattamenti dei rifiuti. È in grado di trattare tutti i tipi di rifiuti (organici, municipali, infetti, solidi, ecc). una tecnologia che si basa sulla trasformazione dell’energia meccanica in energia termica, raggiungendo facilmente la temperatura di 151 gradi Celsius, quando la sterilizzazione avviene senza l’uso di alcuna pressione.

La tecnologia Converter tratta i rifiuti in un unico processo triturandoli, essiccandoli e sterilizzandoli in un solo ciclo, direttamente nel luogo in cui vengono prodotti senza fare alcun rumore, senza rilasciare alcun odore o fastidio per l’ambiente, essendo compatibile con i piani che sono approvati per essere installati all’interno delle città che possono ridurre notevolmente il costo di trasporto dei rifiuti, nonché le tariffe pagate per il suo stoccaggio, trattamento o combustione.

“In questo modo – spiega il dottore Pettina – Converter non genera inquinamento, odore, fastidio, emissioni in aria, non funziona sotto pressione, non fa rumore, compresa l’acqua che fuoriesce dal trattamento dei rifiuti può essere utilizzata in un altro ciclo di trattamento, garantendo così un ambiente di lavoro pulito e sicuro e, naturalmente, è facile da usare esattamente dove vengono prodotti i rifiuti”. E lo stesso amministratore della Cassiopea aggiunge che “dai residui dei rifiuti si ricava una sorta di sabbiolina che poi in un ciclo virtuoso, diventa trasformandola energia elettrica. Questa è la vera innovazione per una nuova comunità energetica”.

Il convegno interesserà tutta la mattina (dalle ore 10,00 alle ore 13,00) di sabato 23 ottobre e parteciperanno i tecnici responsabili del progetto dell’Ompeco che ha già, tra i suoi “clienti” la marina militare italiana.vI posti in sala saranno contingentati. E’ necessaria la prenotazione: info@consorziocassiopea.eu – Cassiopea Group:: 377 095 7445 – 0941 1830372 – 02 80898129 www.consorziocassiopea.eu