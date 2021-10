La commedia “Se mi ricordo…ti sposo” non andrà in scena questa sera per le condizioni meteorologiche avverse su Catania. La coreografia era stata già montata alla corte Mariella Lo Giudice (ex cortile Platamone), a palazzo della Cultura.

Un ciclone questo pomeriggio ha creato però una situazione incresciosa. Dalla organizzazione dello spettacolo è arrivata la notizia del rinvio della commedia che si spera si potrà effettuare presto.