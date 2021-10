Pace del Mela (Me): barriere architettoniche, la consigliera Musumeci ritorna a parlarne

Ritorna a parlare di barriere architettoniche la consigliare comunale di Pace del Mela (Messina), Angela Musumeci Bianchetti, che mesi fa ha sottoposto all’approvazione del consiglio comunale una proposta di delibera.

Il 30 luglio 2021 è stato convocato il consiglio comunale con procedura ordinaria e all’ordine del giorno era stata iscritta la proposta avente revoca concessione occupazione permanente area pubblica sita in piazza Santa Maria della visitazione. Una proposta, dopo un confronto con i colleghi consiglieri e con l’amministrazione comunale è stata emendata e votata dal civico consesso.

Il varco pedonale previsto dalla convenzione deve essere di dimensioni idonee al transito anche di soggetti con difficoltà a deambulare o che si muovono con l’ausilio di sedie a rotelle; che venga affissa una tabella comunale che riporti gli estremi del provvedimento di concessione e le modalità di utilizzo pubblico dell’area, a soli fini pedonali, negli orari esclusi dalla concessione; che venga rimossa dal cancello la cassetta della posta. Ad oggi sono trascorsi 60 giorni dall’approvazione della delibera e l’amministrazione comunale non ha ottemperato a quanto deliberato dal consiglio comunale.

In più occasioni il sindaco si era impegnato a far rimuovere le lastre di lamiera saldate sul cancello, ma a tutt’oggi anche le lastre sono ben saldate. Nei giorni scorsi ho verificato personalmente, con l’ausilio di una sedia a rotelle, le evidenti difficoltà di accesso per un cittadino diversamente abile. L’immobilismo dell’amministrazione comunale, anche dopo 60 giorni dall’approvazione della delibera, non può avere nessuna giustificazione. Le richieste formulate e approvate, che rappresentano le istanze dei cittadini pacesi, non possono essere assolutamente disattese.

Sto valutando di intraprendere azioni a tutela dei cittadini e del ruolo che ho l’onere di svolgere in rappresentanza del popolo pacese – conclude Angela Musumeci in Bianchetti”.