Catania: attività antiriciclaggio, sanzioni fino a 100.000 euro

Un commercialista catanese è finito nel mirino della guardia di finanza di Catania. Le fiamme gialle hanno effettuato un’ispezione nei confronti del professionista, consulente contabile di società operanti in diversi settori economici e attive nelle province di Catania, Messina e Agrigento, constatando plurime violazioni alla normativa antiriciclaggio che prevedono sanzioni fino a 100.000 euro.

In particolare, gli apporofondimenti, curati dalle unità specializzate del nucleo di polizia econoimco finanziaria di Catania si sono concentrati, in primo luogo, sull’analisi della documentazione relativa al rapporto professionale con le società di cui il commercialista cura gli aspetti contabili e amministrativi. I conseguenti controlli hanno posto in luce significative omissioni nelle attività, obbligatorie per i professionisti come gli intermediari finanziari, volte all’identificazione della clientela e alla conservazione dei dati e delle informazioni.

In particolare, a seguito di accurati approfondimenti sulla documentazione acquisita, è stato accertato con riguardo a 14 società, riconducibili a soggetti di origine straniera, tutti clienti del commercialista, il mancato rispetto, in particolare, degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Si tratta di un preciso adempimento finalizzato ad identificare il titolare effettivo delle società interessate, vale a dire la persona che esercita il controllo, di diritto e di fatto, su tali persone giuridiche: ciò perché siano correttamente tracciate le operazioni societarie che comportano la movimentazione di flussi finanziari, al fine di evitare che le stesse possano essere il veicolo di riciclaggio di somme di provenienza illecita. Al termine del controllo i militari hanno contestato 28 violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative per 100 mila euro complessivi.