Catania: piove droga dal cielo, un arresto

Era ai domiciliari l’uomo arrestato a Catania dai carabinieri della stazione di Nesima in collaborazione con il nucleo cinofili di Nicolosi. È scattato l’arresto in flagranza di reato per un giovane di 26 anni che dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’uomo, agli arresti domiciliari, era balzato all’attenzione dei militari che, grazie alla loro costante attività investigativa, erano ben consapevoli del fatto che gli arresti domiciliari non gli stavano impedendo di spacciare droga.

Individuato il momento più opportuno, i militari si sono presentati nella sua abitazione non prima d’aver posto sotto controllo visivo i suoi balconi per evitare che potesse disfarsi della droga alla loro di certo “sgradita visita”. Lo spacciatore, attardandosi ad aprire la porta, intanto lanciava la droga da entrambe le aperture su viale Tirreno l’una e su via Ustica l’altra.

I militari erano pronti a ricevere la droga e ne hanno racimolato circa 150 grammi di marijuana e 310 grammi di cocaina, quest’ultima in singole dosi da smerciare al minuto. Grazie all’aiuto del cane antidroga, inoltre, nell’ingresso dell’abitazione hanno trovato altra cocaina caduta dalle mani dell’uomo che stava disfacendosi della droga, nonché il necessario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente quindi, su loro richiesta, hanno sequestrato 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso dell’attività i carabinieri hanno esteso la ricecrca all’intero stabile. In un appartamento disabitato del primo piano sono stati trovati 1.200 grammi di marijuana. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di piazza Lanza in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.