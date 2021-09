Gratteri (Pa): domenica si inaugura la casa di riposo

Domenica sarà inaugurata a Gratteri, nel palermitano, la casa di riposo “Benedetta La Martina sotto la protezione di San Giacomo Apostolo”. Un progetto fortemente voluto dal vescovo di Cefalù, monsignore Giuseppe Marciante, in sinergia con il comune di Gratteri e del suo sindaco Giuseppe Muffoletto.

La struttura sarà inaugurata e sarà anche una risposta alla crisi occupazione del territorio e una cura più attenta degli anziani. “La vecchiaia – ha spiegato il vescovo – è un dono. Dobbiamo molto ai nosti anziani che sono la nostra memoria, il nostro riferimento, la nostra speranza. L’apertura di questa nuova struttura rappresenta un segno dal grande significato sociale, un tentativo concreto di dare una svolta al futuro del territorio riscoprendo il legame fra le generazioni”.

Nel gennaio del 2020 il comune di Gratteri è formalmente entrato a far parte come socio aderente della fondazione laboratorio della speranza conferendole il “godimento” per 25 anni della casa di Riposo. “Si realizza un sogno che ho portato nel cuore e nella mia mente per circa 17 anni – ha dichiarato il sindaco di Gratteri – Si concretizza un’idea che fu di un’amministrazione lungimirante, quella presieduta dal ragioniere Giuseppe Cassata e per la quale abbiamo lottato io, gli assessori che con me hanno condiviso e condividono la responsabilità di governo della città e il consiglio comunale nelle sue varie componenti, i sindaci che si sono succeduti e i nostri tecnici comunali”.

La struttura è stata affidata alla Humanitas società cooperativa sociale di Castelbuono per i prossimi 10 anni. La struttura, con avviso pubblico del giugno 2020 è stata affidata dalla fondazione laboratorio della speranza.

La casa di riposo potrà ospitare fino a 40 anziani, sia dal punto di vista occupazionale. A pieno regime saranno circa 20 gli operatori che verranno occupati all’interno della struttura che sarà operativa a partire dal 10 ottobre.