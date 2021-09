Belpasso (Ct): sorpreso a spacciare, aggredisce i carabinieri

È stato sorpreso a spacciare e ha aggredito i carabinieri per evitare l’arresto, con l’aiuto del suo gemello. Lui è finito in manette e il germano è stato denunciato. È successo a Belpasso, nel catanese, dove i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 22 anni che dovrà rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, i militari hanno fermato e perquisito lo spacciatore trovandolo in possesso di 4 dosi di marijuana, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le singole dosi da porre in vendita.

Il giovane, per sottrarsi alle manette e fuggire via, ha minacciato e aggredito i carabinieri. Nello stesso contesto operativo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e il fratello egmello è stato denunciato. Lo spacciatore in attesa della direttissima è stato relegato agli arresti domiciliari.