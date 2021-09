Palermo: colori, luci, sapori e suoni siciliani ad Artgarden

Appuntamento a Palermo sabato 25 e domenica 26 settembre con Artgarden, una mostra che unisce un garden center all’avanguardia alle esposizioni artigianali di artisti e creativi.

Artgarden è un percorso sensoriale tra natura e manualità, un’esperienza che grazie alla perfetta simbiosi tra artigianato locale e un’area verde di grande impatto visivo, permetterà alla gente di godersi il tempo tra bellezza e arte.

Saranno allestiti 20 spazi espositivi e diversi angoli dedicati ad alcune estmperonaee artistiche che avranno come tema comune l’artigianato e l’arte. Inoltre, si svolgeranno alcuni laboratori per bambini e sarà presente uno spazio vintage con tanti vinili e cd da poter scambiare e comprare.

Per gli amanti del buon cibo sarà allestito un angolo cibo con la “Pina-Ape tango street food” dove il professionale Pietro proporrà suoi panini a centimetro zero, con deliziosi abbinamenti di qualità.

“Un’occasione unica per accogliere nel nostro garden center l’estro, la creatività e la fantasia delle maestranze artigiane locali per fonderle in maniera naturale con il nostro scenario verde – commenta il manager Samuele D’Arenzo – Due giornate per accogliere chiunque ami circondarsi dei colori della natura, potendo contare con svago e divertimento per i più piccoli e l’imperdibile sottofondo musicale con gli amanti dei vinili”.