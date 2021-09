Terme Vigliatore (Me): Genovese, Abbate e Feminò gli assessori designati da Bartolo Cipriano

Il candidato a sindaco Bartolo Cipriano ha designato gli assessori. Si tratta di Genovese, Abbate e Feminò. “Insieme a loro – dichiara Cipriano – e ai candidati consiglieri, un programma ricco per far rivivere Terme Vigliatore”.

Domenico Genovese, Davide Abbate e Domenico Feminò sono gli assessori designati da Cipriano. “Sono fiero – ha dichiarato Davide Abbate – di essere stato scelto come possibile assessore del paese in cui vivo e che amo! Ciò mi riempie di energia e adrenalina che spero di poter riversare per rispondere alle richieste prioritarie dei miei concittadini”.

Parole di impegno e determinazione sono state scelte anche dagli altri due assessori designati. “Cercherò di essere l’assessore di tutti i cittadini di Terme Vigliatore. Dalla strada intercomunale fino al ponte di Termini, sarò a disposizione di tutta la cittadina, anche di coloro che non ci preferiranno e cercherò di continuare a non deluderli – ha dichiarato Domenico Feminò – Lavorare a capofitto, fianco a fianco al sindaco, alimentando il confronto costante con tutti gli attori politici in campo e con gli enti preposti per sbloccare i finanziamenti e ottenerne di nuovi per crescere sempre di più”.

“Non posso nascondere l’orgoglio della possibilità di ritornare a lavorare al fianco di Bartolo Cipriano al servizio dei cittadini. Spero che questo si realizzi e che Terme Vigliatore torni ad avere una guida presente e carismatica, attenta e pronta alle sfide del futuro – ha aggiunto Domenico Genovese”. “I tre – commenta Cipriano – completano una squadra di persone competenti, capaci e pronte a spendersi per Terme Vigliatore. E’ un programma ricco di idee, orientato verso l’innovazione e la riqualificazione del territorio senza tralasciare l’ordinaria amministrazione e i finanziamenti previsti per i comnuni di Terme Vigliatore che possono essere delle risorse preziose da cui ripartire”.

Pianificazione urbanistica, regimentazione idraulica, riqualificazione dei borghi e intervento per la tutela dell’ambiente e della salute per lo sviluppo di tutto il comparto florovivaistico, senza dimenticare l’ammodernamento e il potenziamento dei depuratori per un rinascimento completo della costa: sono questi soltanto alcuni punt del ricco programma di Bartolo Cipriano e della sua squadra.