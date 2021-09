Capo d’Orlando (Me): interrogazione sulla viabilità

In coincidenza con l’orario di ingresso e di uscita da scuola, i consiglieri di minoranza hanno presentato un’interrogazione urgente sulla via Torrente Forno. A presentare l’interrogazione sono stati i consiglieri Sandro Gazia, Teodolinda Liotta, Felice Scaffidi, Renato Carlo Mangano.

I consiglieri sottolineano che nel tratto tra la via Consolare Antica e la via Trazzera Marina, dove sono ubicate le classi del biennio del liceo scientifico, classico, sportivo, scienze applicate, linguistiche, tutto il corso del liceo artistico, nonché le classi della scuola media del comprensivo 2 e temporaneamente le classi della scuola media del comprensivo 1 la gestione della viabilità stradale è di competenza del Comune. In questa strada, durante l’orario di ingresso e di uscita da scuola, nonostante la presenza dei vigili urbani, è quotidiano l’ingorgo di macchine e moto, con notevole rischio per l’incolumità fisica di alunni e docenti, l’incolumità dei mezzi e degli stessi automobilisti/motociclisti e non infrequenti sono gli alterchi fra gli automobilisti.

Per questo i consiglieri chiedono di sapere se l’amministrazione intenda porre in essere dei “correttivi alla viabilità, magari limitatamente ad un arco temporale che favorisca entrata ed uscita da scuola in sicurezza; se ritenga utile e risolutivo l’istituzione di un senso unico di marcia, temporalmente limitato agli orari di ingresso ed uscita da scuola, con la vigilanza dei vigili urbani o comunque altra soluzione che impegni la via Tomasi di Lampedusa e i parcheggi presenti in prossimità dell’ex fontana Leggera. L’interrogazione è a risposta scritta.