Capo d’Orlando (Me): amministrative, la presentazione della lista del sindaco uscente Ingrillì

Dopo essere stata posticipata di un giorno (causa mal tempo) la presentazione della lista del sindaco uscente di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, ieri sera piazza Matteotti ha visto la sua prima presentazione sul ring della piazza centrale.

Toni pacati hanno distinto questa prima presentazione, annunciando per i prossimi comizi risposte agli avversari che da tempo commentano l’operare del primo cittadino e della sua giunta. Ieri sera l’attuale sindaco ha mostrato la sua squadra, professioni, motivazioni, un profondo senso di spirito rivolto al bene del cittadino. Tre, afferma Ingrillì le motivazioni che lo hanno spinto ad un rinnovo di candidatura: primo, l’emergenza covid non ha dato la possibilità di concludere gli obiettivi posti; secondo, la paura che tutto il lavoro svolto per Capo d’Orlando in questi anni addietro possa incorrere ad un disfacimento a causa di nuove figure al palazzo municipale; terzo, la meravigliosa squadra che è riuscito a formare.

Ecco i nomi dei componenti della lista Ingrillì Sindaco:

Amadore Emiliano

Bontempo Angela in Piani

Bontempo Valentina in Caserta

Brignone Vincenzo detto Enzo

Buzzanca Maria Rosanna detta Rosanna

Cirilla Salvatore

Colombo Fabio

Facciolà Graziella

Fardella Massimiliano

Galipò Carmelo

Giacoponello Vincenza detta Enza

Gierotto Cristian detto Cristian

Li Puma Federica detta Lipuma

Merendino Finocchiello Elisa

Reale Massimo detto Massimino

Sergio Leggio Aldo detto Leggio

Con un video “strappa emozioni” il sindaco si racconta e racconta i traguardi raggiunti, le scuole completate (Furriolo in contrada Forno, il plesso di Vina in contrada Vina); i finanziamenti per e sul lungomare; la rivalutazione del porto turistico; il caro rifiuti che ha suo dire ha ridimensionato i costi. Nel suo intervento sul palco ha voluto sottolineare che un possibile malcontento è stato causato dall’emergenza pandemica e che, presto il suo operare porterà i frutti augurati. Frase da non sottovalutare quella di una Capo d’Orlando autosufficiente.

Durante l’intervista ai nostri microfoni abbiamo chiesto in quali termini un Comune potrà diventare autosufficiente “oggi più che mai chi opera per la macchina amministrativa sa bene che le risorse da parte di enti regionali, nazionali o europee andranno sempre più a stringere il laccio, conseguenza per la quale un Comune deve imparare a gestirsi, è Capo d’Orlando ha tutte le carte in regola e la capacità per diventare autosufficiente”. Ottimo proposito se la domanda non prendesse tono, ovvero, come può un Comune che già di suo ammonta a 23 milioni di euro di debiti accertati (affermazioni certificate dall’opposizione nel corso di una conferenza stampa) pensare di diventare autonomo in soli pochi anni?

Vanno sottolineati i propositi, tutti eccellenti, commentati sul palco dal candidato (già in carica e nuovamente in corsa per le elezioni) Aldo Leggio: progettualità depuratore, isola pedonale diventerà centro di incontro commerciale, migliorare la viabilità, acquisire finanziamento per parcheggi, utilizzare al meglio il lungomare.

Questi i tratti più salienti della presentazione. Di seguito ciascuno dei candidati si è presentato affermando i motivi per appoggiare Ingrillì Sindaco con la frase “dalla tua parte”. Tra vecchie e nuove leve che hanno argomentato sul palco lungimirante è parsa un’intuizione di Giacomo Miracola (sin ora operante presso il LOC di Capo d’Orlando) designato come assessore ai beni culturali propone di come possa risultare valido, fare rete con altri comuni limitrofi, in particolare quelli che seppur poco sfruttati sul piano occupazionale possiedono ingenti risorse.

Si chiude così la presentazione della lista di “Ingrilli sindaco dalla tua parte” con l’apertura dei prossimi comizi dove non si lascerà spazio alle risposte per le accuse ricevute. Stasera il nostro sito di eco di Sicilia, seguirà con una diretta ed intervista al candidato, la presentazione della lista di Luca “Giuffrè sindaco” alle 19:00. A giorni sempre con una diretta seguiremo con una diretta la presentazione di “Mangano sindaco cambiAmo Capo”.