Caltanissetta: avvicendamento ai vertici della finanza

Avvicendamento al comando delle fiamme gialle di Caltanissetta con il passaggio di consegne tra il colonnello Andrea Antonioli e il colonnello Stefano Gesuelli.

Antonioli lascia l’incarico di comandante provinciale dopo 3 anni per andare a ricoprire analogo incarico a Mantova. Nel lasciare Caltanissetta ha rivolto parole di ringraziamento nei confronti della superiore gerarchia e delle autorità locali, con cui ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale, augurando al subentrante il raggiungimento di sempre migliori traguardi e rinnovando i sentimenti di profonda gratitudine dei finanzieri di ogni grado che, con l’impegno e lo spirito di servizio, hanno ottenuto in questi anni significativi risultati in tutti i settori operativi, pur in presenza della perdurante emergenza.

Il nuovo comandante provinciale, Stefano Seguelli, 50 anni, originario di Roma, arriva a Caltanissetta dal comando generale del corpo e nel corso della sua carriera ha ricoperto sia ruoli di comando in reparti operativi, che incarichi di staff all’organo di Vertice, svolgendo negli ultimi anni delicati incarichi all’estero come esperto della guardia di finanza presso un’ambasciata.

Il nuovo comandante, nel suo discorso di insediamento, ha rappresentato che il suo intento è quello di continuare ad operare in armonia e in piena unità di intenti con quanto fatto dal colonnello Antonioli, al quale è unito da legami di stima e amicizia, assicurando il suo massimo ed incondizionato impegno ad agire con determinazione contro tutte le forme più gravi di delinquenza economico-finanziaria, per la tutela della legalità nella provincia nissena.

Nel corso della cerimonia, il comandante regionale, generale di divisione Riccardo Rapanotti, ha consegnato diverse ricompense di ordine morale ai militari dei reparti nisseni che si sono distinti in importanti operazioni di servizio per le loro dimostrate capacità professionale e per i risultati conseguiti, accrescendo il prestigio del Corpo.

Alla cerimonia erano presenti anche i presidenti e alcuni soci delle sezioni di Caltanissetta e Gela dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia, preziosi testimoni dei valori e delle più autentiche tradizioni delle fiamme gialle.