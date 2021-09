Terme Vigliatore (Me): Bartolo Cipriano si candida a primo cittadino

A Terme VIgliatore, nel messinese, torna Bartolo Ciprinao per la carica di primo cittadino. La sua candidatura è stata annunciata con un video sui social dallo stesso Cipriano.

“Ho deciso di scendere in campo – ha detto Cipriano – per rispondere al sentimento popolare della gran parte dei cittadini termensi che mi hanno chiesto di farlo. Dopo una situazione di commissariamento, non potevo tradire i miei ideali e la mia passione. La mia esperienza ventennale a servizio della nostra cittadina ha bisogno adesso di essere trasmessa in continuità a quanto fatto fino adesso e, alla luce delle ultimissime vicissitudini, ho deciso di farlo in prima persona”.

Un annuncio, questo, che certamente in molti si aspettavano per la risposta che l’ex sindaco, oggi candidato, ha da sempre riservato ai suoi concittadini. Nella squadra di Cipriano una maggioranza di giovani,m a anche meno giovani e più esperti. La lista civica che appoggia Cipriano dal nome “Bartolo Cipriano sindaco” è composta da: Daniele Biondo, Chiara Raissa Crisafulli, Florinda Duci, Domenico Feminò, Emanuela Ferrara, Tonino Genovese, Massimo Giambò, Giggia Iannello, Giuseppe Claudio Recupero, Emilia Rita Salvo, Fabio Valenti, Patrizia Barbera.

“Siamo pronti – ha aggiunto il candidato a Sindaco Cipriano – a ricostruire una cittadina che si merita di meglio di questa oscurità e lo faremo ascoltando le esigenze di ciascun quartiere, con la competenza di sempre ma con il giovane ardore che anima la mia passione politica e dei candidati che corrono insieme a me. Ai cittadini termensi non ho saputo dire di no”.