Messina: al cortile teatro festival “Beckett on Tourette”

Si avvia alla conclusione il Cortile teatro festival a Messina. Ultimo appuntamento della rassegna è in programma il 20 settembre nell’area Iris con “Beckett on Tourett”, stato dell’arte ai tempi della pandemia.

A tre mesi dallo spettacolo inaugurale del cortile teatro festival, in scena Giovanni La Fauci, musicista, regista e scenografo e Lucilla Mininno, attrice, regista e autrice pugliese. Con loro Francesco Zecca nel ruolo spseso di Tizio E. Lo spettacolo si riallaccia idealmente alla premiata serie di video “Dialogo contro il naufragio” e parte da una delle più ricorrenti citazione di Samuel Beckett: “Quando si è nella merda, non resta che cantare”.

“Ai tempi di una pandemia – si legge nelle note della produzione – che ha spinto le persone a rinchiudersi in casa per paura di contrarre il virus, in pochi, proteggendosi con guanti, mascherine e disprezzo sociale, trovano il coraggio di uscire per continuare a partecipare alla vita. È così che La Donnasi ritrova completamente sola nello studio televisivo in cui da anni viene registrata la nota trasmissione “Cosa è successo ad un certo punto?”. Il suo compito è intervistare un ospite famoso con cui sviscerare un’urgente questione d’attualità, “Cos’è successo al mondo dell’Arte, dagli anni ’80 ad oggi?”. Durante la puntata, però, le cose non vanno esattamente come dovrebbero…”.

La regia è di Lucilla Mininno, mentre La Fauci firma anche scenografia (con Simone Di Blasi), costumi (ancora con Mininno) e musiche (ancora con Di Blasi e poi Claudio La Rosa e Giovanni Brancati). Luci di Stefano Barbagallo, coreografie di Gaia Gemelli.