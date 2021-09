Catania: nuova segnaletica in via Torino

Nuova segnaletica stradale in via Torino nel III municipio di Catania. da pochi giorni l’arteria, una delle più rafficate di Borgo-Sanzio, è percorribile in entrambi i sensi di marcia. Un risultato ottenuto a seguito della sinergia tra l’amministrazione centrale e il consiglio del III municipio presieduto da Paolo Ferrara.

“Quello che potrebbe sembrare un piccolo accorgimento al locale piano del traffico – dichiara Ferrara – in realtà ha un grosso peso specifico in termini di vivibilità del territorio”. Dopo una rima fase di studio i pendolari dimostrano un importante collegamento tra Vulcania e via Vincenzo Giuffrida ed è attraversata da centinaia di auto e scooter ogni giorno che vogliono evitare il traffico di piazza Abramo Lincoln o di corso delle Province.

Un accorgimento a costo zero – prosegue Ferrara – per le casse comunali, con il piccolo tratto che finora era utilizzato solo dagli autobus. Desidero ringraziare la II commissione del III municipio, che ha avviato gli studi di fattibilità e il confronto con i tecnici dell’Utu, ufficio traffico urbano, l’assessore Arcidiacono e il presidente dell’Amts, Giacomo Bellavia che, sin dal primo momento, si sono dimostrati disponibili a valutare questa proposta”.