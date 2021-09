Bronte (Ct): vigilanza dei carabinieri per la coltivazione del pistacchio

Quest’anno è anno di raccolta a Bronte, nel catanese, dell’oro verde dell’Etna, il pistacchio. I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno effettuato servizi nelle fasce orarie e nelle aree più esposte al problema. I militari della stazione di Bronte, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno continuato l’attività di monitoraggio delle attività imprenditoriali agricole per scongiurare episodi di sfruttamento dei lavoratori.

L’attività ispettiva ha riguardato ulteriori 4 aziende e la successiva verifica di 44 lavoratori presenti in loco, dei quali uno prestava attività lavorativa in nero, mentre sono state riscontrate due irregolarità amministrative che hanno determinato sanzioni per 6550 euro e sono stati recuperati contributi previdenziali ed assistenziali per 1.500 euro.