Fiumefreddo di Sicilia (Ct): curavano piante di cannabis, due arrestati

Un 52enne di Fiumefreddo di Sicilia e un 36enne marocchino, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione catanese di Calatabiano per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Il 52enne, vivaista, era una vecchia conoscenza dei militari che lo scorso 10 settembre lo avevano arrestato perché si prendeva cura di una piantagione di canapa indiana nascosta nella propria azienda.

L’uomo, con prospettive di guadagno sensibilmente maggiori, continuava a preferire questo tipo di coltivazione, non presagendo di essere diventato l’obiettivo dei militari. I carabinieri hanno trovato e sequestrato 305 piante di droga di oltre 2,50 mt di altezza.

I militari hanno atteso pazientemente per beccare con le mani nel sacco gli esperti coltivatori, sino a quando i due si sono materializzati intorno alle 13.00 di ieri, dedicandosi alla potatura degli arbusti. Immediato l’intervento dei carabinieri e una rocambolesca fuga dei due alla quale i militari hanno posto fine proprio all’interno del vivaio, dove entrambi avevano cercato rifugio per sfuggire alla loro vista.

L’uomo di Fiumefreddo aveva però conti aperti con la giustizia perché il suo complice si trovava già ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per furto in abitazione e fruiva del permesso per allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi sul luogo di lavoro, proprio in quel vivaio e alle dipendenze del suo complice. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto consentirne la vendita di quasi due milioni di singole dosi per un guadagno considerevole. I due arrestati sono stati trasferiti in carcere.