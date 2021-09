Belpasso (Ct): pronipote di Martoglio al consiglio straordinario di domani

Domani, mercoledì 15 settembre, ci sarà anche un pronipote del drammaturgo Nino Martoglio al consiglio straordinario per la kermesse “Le martogliane” per ricordare Martoglio a 100 anni dalla sua morte.

Il comune è in fermento per l’arrivo di Riccardo Zuco Martoglio, pronipote del poliedrico artista e fra i maggiori intellettuali italiani di sempre. Nel cartellone delle “martogliane”, dedicate all’illustre concittadino, ogni sera tutto esaurito tra le sedi del cortile Russo Giusti e la biblioteca comunale Roberto Sava. Fra questi appuntamenti si inserisce una giornata storica per la comunità etnea che nel 1984 diede la cittadinanza onoraria ad uno dei pronipoti, ZucoMartoglio. Si attende ora l’arrivo di suo figlio che rinsalderà i buoni rapporti con il comune portando con sé un’opera esclusiva del suo antenato. L’incontro si terrà domani nell’aula consiliare nel corso di un consiglio straordinario indetto per le 20.00.

Per l’occasione sarà presenta tutta l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Motta. Presenti anche Salvo Pogliese, sindaco di Catania, l’assessore al comune di Catania alla Cultura, Barbara Mirabella; il segretario del comitato nazionale Nino Martoglio, Gaetano Strano; Nando Sambataro, figlio di Giuseppe, grande studioso di Martoglio; Tony Carciotto, presidente della Pro loco di Belpasso e i presidenti delle associazioni, i sodalizi e le fondazioni di Belpasso.

Alla vigilia dell’evento, Daniele Motta e il suo vice sindaco alla cultura, Tony Di Mauro, con un pizzico di emozione dicono di essere davvero “emozionati all’idea che il pronipote di Nino Martoglio sarà con noi a Belpasso per onorare insieme una figura così importante, su cui gli studi e le ricerche non fanno che rinnovarne e rafforzarne la grandezza nonché la portata internazionale delle sue svariate intuizioni artistiche¸in ambito teatrale e non solo. Ringraziamo la cittadinanza per l’attenzione che sta rivolgendo al cartellone di eventi de “Le martogliane”; ringraziaom gli artisti, le associazioni coinvolte perché hanno fatto della kermesse un valido ventagli oculturale di appuntamenti di cui andare orgogliosi, con la certezza che negli anni futuri la manifestazione possa ingrandirsi e includere ulteriori interpreti. Ringraziamo tutti coloro i quali si sono spesi, spesso anche nell’ombra, affinché questo calendario di eventi sia diventato il successo che è; e ovviamente ringraziamo gli ospiti che ci hanno raggiunto e ci raggiungeranno, aggiungendo prestigio con la loro presenza alle nostre iniziative martogliane”.

Domani pomeriggio alle 18.30 al circolo operai sarà inaugurata la mostra “Per un museo martogliano a Belpasso” a cura della Proloco. Alle 19.30 alla villa comunale, omaggio al monuento di Martoglio e a seguire alle 20.00 il consiglio comunale in seduta straordinaria visibile anche in streaming sui canali ufficiali del comune. Svariati gli interventi previsti, tra cui il più atteso è quello ovviamente dell’ospite d’onore Riccardo Zuco Martoglio.