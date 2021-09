Catania: romeno in manette per tentata rapina

E’ stato arrestato per tentata rapina un cittadino romeno arrestato ieri pomeriggio dagli agenti delle volanti di Catania. I fatti si sono verificati intorno alle 15.00 in via Stella Polare. Qui un romeno di circa 30 anni aveva tentato una rapina ai danni di una coppia, reato non portato a compimento grazie alla reazione dei due, a seguito della quale era nata una breve colluttazione.

I poliziotti sono prontamente intervenuti e sono riusciti a bloccare il romeno che è stato sottoposto a perquisizione personale. Addosso gli sono stati trovati due coltelli a serramanico, una lama e 38 banconote da 50 euro palesemente contraffatte, oltre ad una tessera sanitaria poi risultata rubata. L’uomo è stato condotto alla questura dove sono stati formalizzati l’arresto per il reato di rapina e la denuncia in stato di libertà per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e di detenzione per spendita e introduzione nello Stato di monete contraffatte.