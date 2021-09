Messina: omicidio senzatetto, un arresto

Un uomo di 70 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per l’omicidio della donna senzatetto trovata mora ieri mattina di fronte alla chiesa di Santa Caterina situata in via Garibaldi a Messina. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia Messina centro hanno arrestato il 70enne Pietro Miduri, gravemente indiziato dell’omicidio di Concetta Gioè, 68enne originaria di Palermo e che da qualche anno viveva a Messina.

I carabinieri sono riusciti a ricostruire un grave quadro indiziario a carico dell’uomo. Proseguono le indagini per acquisire ulteriori elementi attraverso gli accertamenti tecnico scientifici e per ricostruire il movente dell’omicidio che ancora non è chiaro.