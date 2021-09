Gela (Cl): pregiudicato arrestato per tentato omicidio

Dovrà rispondere di tentato omicidio il pregiudicato di Gela arrestato dagli agenti della polizia di Stato. Si tratta di N.G., 67 anni. L’uomo, nel tardo pomeriggio di ieri, aveva esploso dei colpi d’arma da fuoco nei confronti di due donne, raggiungendone una al braccio sinistro, non lontano dal cuore.

Il tempestivo intervento degli agenti della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di Gela ha permesso di accertare che il gesto è stato innescato da un precedente alterco tra le donne e il figlio del fermato che, accortosi della situazione, è accorso in soccorso del congiunto, esplodendo dei colpi di pistola calibro 7,65 contro le due donne.

L’uomo è stato immediatamente rintracciato nella propria abitazione. L’arrestato ha alle spalle precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e per associazione di tipo mafioso. Una volta condotto negli uffici del commissariato, ha confessato di essere l’autore delle esplosioni.

Di fronte alla sua abitazione gli agenti della polizia hanno trovato due bossoli che saranno sottoposti ai rituali accertamenti di laboratorio. In ragione del grave quadro indiziario, l’uomo, su iniziativa della polizia giudiziaria, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio ed è stato associato al carcere di Caltanissetta dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.

La donna giunta in pronto soccorso è stata raggiunta da uno dei due proiettili che le ha trapassato il braccio sinistro. È stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.