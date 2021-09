Vittoria (Rg): in casa aveva una pistola e una carabina, arrestato

Agenti del commissariato di Vittoria, nel ragusano, hanno arrestato R.A., 42 anni, noto alle forze dell’ordine, responsabile di aver detenuto una pistola semiautomatica e carabina ad aria compressa.

Le indagini hanno portato all’arresto di R.A., operato ieri, sono partite da una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura lo scorso 6 settembre, da parte di un soggetto che aveva riferito di essere stato minacciato da uno sconosciuto, armato di pistola, che subito dopo si era allontanato a bordo di un’autovettura. Le indagini hanno permesso ieri di rintracciare e bloccare il soggetto segnalato alla guida della propria auto mentre circolava per le vie cittadine.

A seguito di una perquisizione personale, con esito negativo, che veniva estesa al veicolo su cui viaggiava e successivamente agli immobili in uso allo stesso. All’interno dell’immobile adibito ad attività commerciale gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica modificata, in grado di esplodere cartucce, carabina ad aria compressa ed un centinaio di bossoli. Gli agenti al termine dell’attività lo hanno arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e per minaccia aggravata. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria e le armi e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.