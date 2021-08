Capo d’Orlando (Me): dal Miur fondi per l’affitto della scuola di via Roma

A Capo d’Orlando, nel messinese, sono in arrivo 183 mila euro dal MIUR per l’affitto degli spazi destinati alla didattica per l’anno scolastico 2021-2022.

Lo rende noto l’amministrazione comunale che ha individuato alcuni locali nel centro cittadino preposti per accogliere le classi della scuola dell’infanzia e della primaria che, fino alla scorsa primavera, erano ospitate nell’edificio di via Roma, attualmente oggetto di lavori di adeguamento sismico.

“Quello che si aprirà sarà un anno scolastico particolare anche per gli interventi necessari e non rinviabili di adeguamento sismico che stanno interessando i plessi di via Roma e di via Piave – afferma il sindaco Ingrillì – Ringrazio i dirigenti per la fattiva collaborazione e i genitori per la capacità di sopportare gli inevitabili disagi. Ma i lavori che stiamo facendo sono fondamentali per consegnare scuole moderne e sicure, così come abbiamo fatto con il plesso di Furriolo. La sicurezza dei bambini è una priorità irrinunciabile”.